Доставка грузов дронами стоит в 150 раз дороже, чем регулярным рейсом

"Почта России" рассказала о стоимости доставки грузов беспилотниками: она обходится в 150 раз дороже, чем регулярным пилотируемым рейсом. К таким выводам пришли в "Почте России" после эксперимента, пишет РБК.

Его проводили с 2022 года в Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе

"Сейчас доставка грузов в такие районы осуществляется либо сезонно, либо с помощью обычного авиатранспорта, что экономически неоправданно при перевозке небольших грузов", - сказали в ведомстве.

Целью эксперимента также было обследование территорий: беспилотники должны проводить аэрофотосъемку.

"Это поможет оперативно и точно обследовать важные инфраструктурные объекты, например, трубопроводы и линии электропередачи", — рассказали в правительстве.

Эксперимент будет продолжаться дальше.