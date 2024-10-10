Правительство Тюменской области и "Почта России" заключили соглашение о сотрудничестве

Правительство Тюменской области и "Почта России" заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По итогам соглашения, региональное управление "Почты России" освободят от налога на транспорт и имущество. В ближайшие несколько лет почта модернизирует несколько городских отделений Тюмени и Ялуторовска, кроме того возведет 14 почтовых офисов в сельской местности.

Налоговые преференции для "Почты России" в регионе будут действовать с 2024 по 2028 годы. Высвободившиеся средства "Почта России" направит на модернизацию и техническое перевооружение городских почтовых отделений, а также обеспечение доступности почтовых услуг в регионе.

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор АО "Почта России" Михаил Волков.

"Одна из наших общих главных задач – это обновление и приведение в нормативное состояние отделений почтовой связи в Тюменской области, особенно в сельской местности и отдаленных населенных пунктах", - подчеркнул глава региона Александр Моор.

"Почта России" — российская государственная компания, оператор российской почтовой связи общего пользования. В 2015 году "Почта России" вошла в список системообразующих предприятий России.