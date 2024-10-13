Игорь Бабушкин поздравил тружеников и ветеранов-аграриев с профессиональным праздником

Тружеников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поздравил с профессиональным праздником губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Астраханскую область по праву называют «Всероссийским огородом». Наш регион Занимает первое место по производству овощей в России; в 7,5 раз увеличил объем переработки овощей за последние 5 лет; безоговорочный лидер в ЮФО по выращиванию товарного картофеля, 5 место в стране; входит в пятерку в стране по численности поголовья овец и коз, производству мяса баранины; первый в стране по производству икры осетровых видов", - подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что уборочная кампания 2024 года в регионе завершается.

"На сегодняшний день собрано более 1800 тысяч тонн сельскохозяйственных культур, из них около 300 тысяч тонн картофеля, почти 1300 тысяч тонн овощей и 50,9 тысяч тонн зерновых, из которых 9,5 тыс. тонн риса. За каждым достижением отрасли стоит огромный труд работников сельского хозяйства. Благодарю вас за верность выбранному делу, желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. С праздником!", - написал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин