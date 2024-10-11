МИД Украины призвал Туркмению арестовать Владимира Путина

Министерство иностранных дел Украины призвало Туркмению арестовать Владимира Путина, который сейчас находится с рабочим визитом в этой стране. Как сообщают "Известия", представители МИД опубликовали такой призыв в своём Telegram-канале. Они надеются на то, что Туркмения уважает решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента России.

"Призываем все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина", — сказали в ведомстве.

Туркменистан не подписывал основополагающий документ суда — Римский статут, который означает признание юрисдикции МУС. Страны-участницы обязаны исполнять решения суда, но у него нет инструментов для выполнения обязательств.

Ранее МИД Украины требовало арестовать Путина власти Монголии. Эту страну президент РФ посетил в сентябре.

Кремль назвал ордер на арест Путина юридически ничтожным решением, поскольку в 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что ордер не способен ограничить контакты российского лидера с заинтересованными в них странами.