Сербия не исключила присоединение к БРИКС вместо ЕС

Власти Сербии рассматривают присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в европейский союз.

Как сообщил вице-премьер Александр Вулин газете Berliner Zeitung, Сербия будет представлена на саммите БРИКС, который пройдет в Казани. По его словам, "присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС".

Ранее Вулин подтвердил свое участие в саммите БРИКС в Казани. В сентябре он посетил Восточный экономический форум, который прошел во Владивостоке.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя предстоящий XVI саммит БРИКС, высказался о наиболее удобном варианте вступления в эту организацию.