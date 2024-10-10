Помощник Путина назвал наиболее удобный вариант вступления в БРИКС

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя предстоящий XVI саммит БРИКС, высказался о наиболее удобном варианте вступления в эту организацию.

Он полагает, что формула страна-партнер – самая подходящая для расширения структуры, когда количество входящих в нее стран выросло до десяти. Мероприятие, которое состоится 22-24 октября в Казани, станет самым масштабным из внешнеполитических, которое когда-либо проводилось в России. При этом БРИКС – структура, с которой нельзя не считаться, полагает Ушаков.

Приглашения на саммит направлены в 38 государств. 32 страны уже подтвердили участие. Из них 24 будут представлены на высшем уровне. Круг участников может пополниться, сообщает пресс-служба Кремля.