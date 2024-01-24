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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Медработникам в частных клиниках могут разрешить досрочный выход на пенсию

Медицинским работникам в частных клиниках предложено разрешить досрочный выход на пенсию.

В настоящее время на это могут рассчитывать те, кто работает в бюджетной системе здравоохранения. Соответствующий проект закона будет внесен в Госдуму 24 января. Как следует из пояснительной записке к документу, сегодня сложилась дискриминационная ситуация с назначением досрочных пенсий медицинским работникам частной системы здравоохранения.

При этом многие медицинские организации частной системы здравоохранения работают в системе обязательного медицинского страхования и участвуют в территориальных программах государственных гарантий оказания россиянам медицинской помощи наравне с государственными медицинскими организациями.

Отмечается, что медработники в частных организациях добросовестно выполняют свою работу и помогают пациентам, которые не могут получить адекватную помощь в госучреждениях, сообщают "Известия".

Тем временем, медицинские работники в России хронически перерабатывают. Из-за этого 26% участников исследования хотят уйти из медицины.

Теги: медработники, медицина, пенсия


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