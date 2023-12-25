25 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Опрос: российские медработники хронически перерабатывают

Медицинские работники в России хронически перерабатывают.

Как следует из опроса профессиональных сервисов "Актион медицина" и "Врачи.рф", из-за этого 26% участников исследования хотят уйти из медицины. Как правило, это терапевты и анестезиологи-реаниматоли. В профсоюзе медработников "Действие" отметили, что чрезмерная загруженность приводит к профессиональному выгоранию, психоэмоциональной и физической усталости.

В Госдуме РФ признают наличие проблемы и считают, что медработникам необходимо компенсировать затраты времени повышением выплат.

В Министерстве здравоохранения критически относятся к результатам опроса и указывают на уже существующие меры соцподдержки, сообщает "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что в России медицинские работники из разных субъектов отмечают снижение зарплат. В ряде случаев это вынуждает их менять профессию, что приводит к нехватке кадров и возрастающей нагрузке на оставшийся персонал в регионах. 

Теги: опрос, медики, медицина


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