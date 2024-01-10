10 Января 2024
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Общество Сибирский ФО В России
Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Прокуратура в Томской области начала проверку после видеообращения медиков к Путину

В закрытом городе Северск Томской области прокуратура организовала проверку данных о нарушении прав работников ФГБУ "Сибирский федеральный научно-клинический центр" Федерального медико-биологического агентства. Ранее его сотрудники записали видеообращение к президенту РФ.

"В ходе проверки надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению прав медицинских работников на получение стимулирующих выплат", - сообщается в телеграмм-канале прокуратуры Томской области.

В видеообращении медики пожаловались на действия руководства СибФНКЦ при выдаче стимулирующих доплат и премий. По их информации, руководство с июля по декабрь 2023 года издавало приказы об выплате надбавок, однако их не выполняло, в результате чего повышения зарплат не произошло.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проверит ситуацию с зарплатами медиков скорой помощи в Архангельской области. Накануне они обратились к властям с требованием выполнить "майские указы" Путина в части оплаты ставки. Сотрудники пожаловались, что им приходиться брать дополнительные ставки, чтобы сводить концы с концами, а размер их зарплат нарушает федеральное законодательство. Проверку взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Теги: томская область, медики, путин, обращение


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