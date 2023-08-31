31 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Ишиме будут судить криминального лидера и двух его соучастников

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Обвиняемым по делу проходит 33-летний житель Ишима.

Помимо ст. 210.1 УК РФ он обвиняется по четырем статьям уголовного кодекса, среди которых вымогательство и разбой.

По версии следствия, с 2010 года обвиняемый поддерживал отношения с преступниками и лидерами преступного мира. Он решил разделить ценности криминальной идеологии и войти в число лиц, профессионально занимающихся преступной деятельностью. Мужчина получил статус "положенец" и стал занимать высшее положение в преступной иерархии на территории Ишима и Ишимского района.

Он продвигал криминальные идеи и традиции, управлял преступниками, собирал для общих целей деньги, полученные незаконным путем.

С сентября 2019 г. по апрель 2022 года обвиняемый вместе с другими лицами совершил разбойное нападение и ряд вымогательств в отношеении местных жителей.

Уголовное дело в отношении криминального лидера и двух его соучастников направлено в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.

Теги: Ишим, уголовное дело, суд, криминальный лидер, положенец


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