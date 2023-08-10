10 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Для российских работодателей разработают рекомендации по поддержке семей

Российская трехсторонняя комиссия разработает для работодателей страны рекомендации по поддержке сотрудников "с семейными обязательствами".

Об этом говорится в протоколе последнего проведенного заседания. В Российском союзе промышленников и предпринимателей, представитель которого участвовал в обсуждении, заявили, что в документ войдут "лучшие существующие практики" компаний – от помощи при устройстве ребенка в детское дошкольное учреждение до удаленки. Минтруд пока ограничится публикацией лучших практик. При этом депутаты Госдумы намерены поддержать социально ответственные организации и разработать проект закона о преференциях для них.

На заседании замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов заявил о проработке вопроса поддержки сотрудников с семьями и подготовке соответствующих рекомендаций.

Дополнительные опции поддержки сотрудников с семьями в условиях дефицита кадров станут преимуществом работодателя, сообщают "Ведомости".

Теги: семьи, работодатели


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