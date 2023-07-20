Суд продлил конкурсное производство на заводе Роскосмоса в Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области продлил до 18 декабря срок конкурсного производства в отношении Миасского машиностроительного завода. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление о продлении срока конкурсного производства подал конкурсный управляющий в связи с необходимостью проведения мероприятий, предусмотренных в процедуре конкурсного производства.

"По имеющимся материалам дело не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в связи с необходимостью выполнения финансовым управляющим дополнительных процессуальных действий и представлением дополнительных доказательств по делу", - говорится в определении.

Напомним, в феврале 2021 года Миасский машиностроительный завод подал в Арбитражный суд Челябинской области заявление о банкротстве. Сумма исковых требований составила 2 млрд 381 млн руб. Это задолженность предприятия перед "Россельхозбанком". Задолженность возникла по причине недостаточности денежных средств для полного удовлетворения денежных требований кредиторов.

В декабре 2021 года Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление Миасского машиностроительного завода о банкротстве. На предприятии введена процедура наблюдения. В июле прош9лого года в отношении предприятия введена процедура конкурсного производства.

Стоит отметить, что АО "Миасский машиностроительный завод" входит в госкорпорацию "Роскосмос". Предприятие специализируется на производстве компонентов ракетных комплексов для военно-морского флота России, а также на выпуске продукции гражданского пользования.