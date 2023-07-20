Суд продлил конкурсное производство на заводе Роскосмоса в Челябинской области

20 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Суд продлил конкурсное производство на заводе Роскосмоса в Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области продлил до 18 декабря срок конкурсного производства в отношении Миасского машиностроительного завода. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление о продлении срока конкурсного производства подал конкурсный управляющий в связи с необходимостью проведения мероприятий, предусмотренных в процедуре конкурсного производства.

"По имеющимся материалам дело не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в связи с необходимостью выполнения финансовым управляющим дополнительных процессуальных действий и представлением дополнительных доказательств по делу", - говорится в определении.

Напомним, в феврале 2021 года Миасский машиностроительный завод подал в Арбитражный суд Челябинской области заявление о банкротстве. Сумма исковых требований составила 2 млрд 381 млн руб. Это задолженность предприятия перед "Россельхозбанком". Задолженность возникла по причине недостаточности денежных средств для полного удовлетворения денежных требований кредиторов.

В декабре 2021 года Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление Миасского машиностроительного завода о банкротстве. На предприятии введена процедура наблюдения. В июле прош9лого года в отношении предприятия введена процедура конкурсного производства.

Стоит отметить, что АО "Миасский машиностроительный завод" входит в госкорпорацию "Роскосмос". Предприятие специализируется на производстве компонентов ракетных комплексов для военно-морского флота России, а также на выпуске продукции гражданского пользования.

Теги: Роскосмос, завод, банкротство,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети