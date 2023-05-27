В Москве запрещен в служении священник, препятствовавший перенесению "Троицы" в храм Христа Спасителя

27 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаку на Белгородчину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Фото: klement.ru

В Москве запрещен в служении священник, препятствовавший перенесению "Троицы" в храм Христа Спасителя

Указом патриарха Кирилла запрещен в служении протоиерей Леонид (Калинин). Кроме того, он освобожден от должности настоятеля расположенного в Москве храма священномученика Климента, папы Римского. Причина – священник препятствовал принесению в храм Христа Спасителя иконы Андрея Рублева "Троица" для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятиесятницы.

Также протоиерей освобожден от постов председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена патриаршего совета по культуре, сообщает пресс-служба Московского патриархата.

Ранее искусствоведы высказывали опасения по поводу сохранности иконы в случае перемещения из Третьяковской галереи. В РПЦ сообщили, что решение о передаче иконы, находящейся в государственной собственности, Русской православной церкви принял президент Владимир Путин.

Теги: Протоиерей Леонид (Калинин), "Троица", Андрей Рублев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.05.2023 13:50 Мск Кремль распорядился передать икону "Троица" в храм Христа Спасителя, несмотря на протесты ученых
Ранее 26.05.2023 11:00 Мск Решение о передаче "троицы" РПЦ зависит от руководства страны, - РПЦ
Ранее 24.05.2023 16:32 Мск Ученые написали открытое письмо в Минкульт с просьбой не отдавать икону "Троица" РПЦ
Ранее 24.05.2023 13:35 Мск Песков назвал важным для Кремля вопрос состояния "Троицы"
Ранее 24.05.2023 12:53 Мск РПЦ не исключает возможности выставить список "Троицы" вместо оригинала в храме Христа Спасителя
Ранее 17.05.2023 16:21 Мск В Третьяковскую галерею пока не поступали документы для передачи иконы "Троица" РПЦ – СМИ
Ранее 17.05.2023 11:58 Мск Директор Пушкинского музея заявила о рисках утраты иконы "Троица" при передаче РПЦ
Ранее 17.05.2023 08:15 Мск Передача "Троицы" в Храм Христа Спасителя состоится 4 июня
Ранее 16.05.2023 16:00 Мск Патриарх рассказал, как именно принято решение вернуть "Троицу" Рублева верующим
Ранее 15.05.2023 15:43 Мск Икону Андрея Рублева "Троица" передают из Третьяковской галереи в РПЦ

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети