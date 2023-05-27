В Москве запрещен в служении священник, препятствовавший перенесению "Троицы" в храм Христа Спасителя

Указом патриарха Кирилла запрещен в служении протоиерей Леонид (Калинин). Кроме того, он освобожден от должности настоятеля расположенного в Москве храма священномученика Климента, папы Римского. Причина – священник препятствовал принесению в храм Христа Спасителя иконы Андрея Рублева "Троица" для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятиесятницы.

Также протоиерей освобожден от постов председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена патриаршего совета по культуре, сообщает пресс-служба Московского патриархата.

Ранее искусствоведы высказывали опасения по поводу сохранности иконы в случае перемещения из Третьяковской галереи. В РПЦ сообщили, что решение о передаче иконы, находящейся в государственной собственности, Русской православной церкви принял президент Владимир Путин.