Кедми: В Польше зафиксирован резкий скачок радиации

Измерительные приборы в польском Люблине зарегистрировали резкое повышение в 6-7 раз уровня висмута, который является продуктом распада обедненного урана, используемого в боеприпасах. Об этом сообщил израильский военный эксперт, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Как сообщалось, на днях в Хмельницком был поражен предположительно склад британских боеприпасов с обедненным ураном. В результате взрыва образовался огромный гриб. По словам военного эксперта Сергея Колясникова, для тушения пожара использовались специальные роботы, управляемые дистанционно. Хотя местные власти заявили, что никакой радиационной опасности нет и снарядов с ураном там не было, многие жители в спешке покинули окрестности.

Интересно, что ветер в последние дни дул в направлении Европы. Обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что облако радиации пошло дальше в Германию.

"Пусть немцы и поляки дальше думают, что с этим делать. Это теперь стало в том числе и проблемой Европы. Причем не одна скотина в Европе, не хочу ругаться, не не сказала ни слова об этом факте. При Чернобыле все европейские станции заявляли о том, что в Советском Союзе произошла авария на одной из АЭС. Сейчас европейцы молчат", - подчеркнул он.

