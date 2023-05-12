12 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Минобороны РФ сообщило о наступлении ВСУ на всей линии соприкосновения под Соледаром

Украинские войска 11 мая на соледарском направлении провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения (больше 95 км), сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ совершили 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков.

Все атаки подразделений противника отражены, прорывов обороны российских войск не допущено, подчеркнули в Минобороны.

Также в ведомстве сообщили, что на Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны российские войска заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища.

Ситуацию с флангами в Артемовске в МО пока оставили без комментариев.

Отметим, 11 мая вечером Минобороны России опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с украинскими Вооруженными силами.

В военном ведомстве заявили, что общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о том, что контрнаступление ВСУ уже идет.

Теги: минобороны, всу, соледар, наступление


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