01 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Шахматист Непомнящий сохранил второе место в рейтинге Международной шахматной федерации

Шахматист Ян Непомнящий сохранил свою позицию (с результатом в 2 тыс. 794 очка) в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). 30 апреля Ян Непомнящий проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам китайскому гроссмейстеру Дин Лижэню.

Лидером мирового рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен, у которого 2 тыс. 853 очка, пишет "Ъ". Третье место занимает новый чемпион мира Дин Лижэнь 2 тыс. 789 очков.

Победу в поединке, проходившем в Астане, китайцу обеспечили, уточняет издание, упрямство, позволившее трижды отыграться в классической части, и смелость, принесшая ему успех в четвертой партии тай-брейка.

Теги: Ян Непомнящий, шахматы, поединок, чемпион мира, Астана


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