Глава Росприроднадзора Югры приедет в Урай с проверкой

Публикация Накануне.RU о превращении города Урай в большую свалку после закрытия полигона вызвала резонанс.

На новость отреагировал руководитель Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Алексей Ковалевский.

Как сообщил агентству депутат думы Урая Леонард Насибуллин, глава природнадзора Югры заинтересовался проблемой и готов выехать в Урай для проведения совместной проверки. По предварительным данным, она может пройти уже в апреле.

Напомним, стихийная свалка в Урае на территории карьера в районе СОНТ "Орбита" около микрорайона "Южный" начала появляться после закрытия мусорного полигона, находящегося в приаэродромной зоне. Она находится еще ближе к аэропорту, чем существовавший до этого полигон.

Кроме того, бытовые отходы вывозят в Междуреченский, находящийся в 120 километрах от Урая, крупногабаритный и строительный мусор вывозят в поселок Мортка, в 130 километрах от Урая. Цена вывоза мусора существенно возросла.