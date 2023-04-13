13 Апреля 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Леонард Насибуллин

Глава Росприроднадзора Югры приедет в Урай с проверкой

Публикация Накануне.RU о превращении города Урай в большую свалку после закрытия полигона вызвала резонанс.

На новость отреагировал руководитель Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Алексей Ковалевский.

Как сообщил агентству депутат думы Урая Леонард Насибуллин, глава природнадзора Югры заинтересовался проблемой и готов выехать в Урай для проведения совместной проверки. По предварительным данным, она может пройти уже в апреле.

Мусорная свалка в Урае(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

Напомним, стихийная свалка в Урае на территории карьера в районе СОНТ "Орбита" около микрорайона "Южный" начала появляться после закрытия мусорного полигона, находящегося в приаэродромной зоне. Она находится еще ближе к аэропорту, чем существовавший до этого полигон.

Кроме того, бытовые отходы вывозят в Междуреченский, находящийся в 120 километрах от Урая, крупногабаритный и строительный мусор вывозят в поселок Мортка, в 130 километрах от Урая. Цена вывоза мусора существенно возросла.

Теги: Роспрроднадзор, проверка, свалка



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Ранее 12.04.2023 14:30 Мск Урай превращается в большую свалку мусора после закрытия мусорного полигона


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