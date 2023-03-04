04 Марта 2023
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Наука и техника За рубежом
Фото: it.ping-jia.net

Китай вышел на первое место в мире по числу научных разработок

Китай вышел на первое место в мире по числу научных разработок в ключевых технологических сферах. КНР лидирует в 37 из 44 отраслей, показывает исследование Австралийского института стратегической политике. За последние пять лет китайские ученые стали авторами почти половины наиболее важных научных работ по современным авиационным двигателям.

Второе вместо в технологической гонке у США – у Штатов лидерство в восьми областях. Также в топ-5 чаще всего входят Индия, Великобритания, Южная Корея, Германия, Австралия, Италия.

Россия попала в топ-5 лишь в одной сфере — современные взрывчатые вещества и энергетические материалы, пишет "Коммерсант".

Теги: китай, технологический суверенитет, технологии, гонка, наука



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