Рабочие ММСК подали иск к комбинату. Суд встал на сторону предприятия

Постановлением Шестого кассационного суда общей юрисдикции оставлены в силе решение Медногорского городского суда и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда, отказавшие 12 работникам Медногорского медно-серного комбината в удовлетворении их исковых требований к предприятию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ММСК, в начале 2022 года 12 граждан обратились в Медногорский городской суд с иском к металлургическому комбинату о признании действий по снижению им премии по итогам 2021 года незаконными и о компенсации морального вреда в пользу каждого из них в размере 500 тысяч рублей. Снижение размера премии истцы посчитали дискриминацией, вызванной, якобы, их несогласием с политикой предприятия в отношении промышленной безопасности, а также обращениями в Ростехнадзор и прокуратуру для проведения проверки соблюдения требований промышленной безопасности и трудовых прав работников Медногорского медно-серного комбината.

Однако суд установил, что выплата премии произведена в соответствии с локальным нормативным актом и трудовым законодательством, а ее уменьшение в связи с упущениями в работе не может расцениваться как дискриминация при оплате труда и является лишь следствием ненадлежащего выполнения работниками своих служебных обязанностей. Доводы истцов о том, что снижение премии было обусловлено их активностью по социально значимым вопросам, судом признаны ошибочными, а обстоятельств снижения премии, не связанных с деловыми качествами истцов, судом не установлено.





Апелляционным определением Оренбургского областного суда по жалобе 10 истцов данное решение оставлено без изменения. Суд, в частности, сослался на характеристику одного из них, из которой следует, что мужчина активно агитирует и подстрекает молодых работников к выражению неуважительного отношения к руководству цеха и комбината, угрожает распространением негативной информации в социальных сетях. Судебная коллегия не усмотрела какой-либо дискриминации со стороны работодателя при снижении истцам премии в связи с совершением действий, отраженных в их характеристиках.

Постановлением Шестого кассационного суда общей юрисдикции поставлена точка в разбирательстве, длившемся почти год. Судебные акты нижестоящих судов оставлены без изменения, а кассационная жалоба 10 истцов – без удовлетворения.