Рабочие ММСК подали иск к комбинату. Суд встал на сторону предприятия

27 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО В России
Фото: Медногорский медно-серный комбинат

Рабочие ММСК подали иск к комбинату. Суд встал на сторону предприятия

Постановлением Шестого кассационного суда общей юрисдикции оставлены в силе решение Медногорского городского суда и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда, отказавшие 12 работникам Медногорского медно-серного комбината в удовлетворении их исковых требований к предприятию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ММСК, в начале 2022 года 12 граждан обратились в Медногорский городской суд с иском к металлургическому комбинату о признании действий по снижению им премии по итогам 2021 года незаконными и о компенсации морального вреда в пользу каждого из них в размере 500 тысяч рублей. Снижение размера премии истцы посчитали дискриминацией, вызванной, якобы, их несогласием с политикой предприятия в отношении промышленной безопасности, а также обращениями в Ростехнадзор и прокуратуру для проведения проверки соблюдения требований промышленной безопасности и трудовых прав работников Медногорского медно-серного комбината.

Однако суд установил, что выплата премии произведена в соответствии с локальным нормативным актом и трудовым законодательством, а ее уменьшение в связи с упущениями в работе не может расцениваться как дискриминация при оплате труда и является лишь следствием ненадлежащего выполнения работниками своих служебных обязанностей. Доводы истцов о том, что снижение премии было обусловлено их активностью по социально значимым вопросам, судом признаны ошибочными, а обстоятельств снижения премии, не связанных с деловыми качествами истцов, судом не установлено.

Медногорский медно-серный комбинат(2023)|Фото: Медногорский медно-серный комбинат

Апелляционным определением Оренбургского областного суда по жалобе 10 истцов данное решение оставлено без изменения. Суд, в частности, сослался на характеристику одного из них, из которой следует, что мужчина активно агитирует и подстрекает молодых работников к выражению неуважительного отношения к руководству цеха и комбината, угрожает распространением негативной информации в социальных сетях. Судебная коллегия не усмотрела какой-либо дискриминации со стороны работодателя при снижении истцам премии в связи с совершением действий, отраженных в их характеристиках.

Постановлением Шестого кассационного суда общей юрисдикции поставлена точка в разбирательстве, длившемся почти год. Судебные акты нижестоящих судов оставлены без изменения, а кассационная жалоба 10 истцов – без удовлетворения.

Теги: ММСК, комбинат, иск, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети