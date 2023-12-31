01 Января 2024
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Фото: kongehuset.dk/скриншот с сайта

Королева Дании отречется от престола

Королева Дании Маргрете II отречется от престола 14 января 2024 г. Она объявила о принятом решении в традиционной новогодней речи.

"Через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца, я ухожу с поста королевы Дании. Я оставляю трон моему сыну, наследному принцу Фредерику", - сказала королева, чьи слова приводит портал Королевского дворца.

Королева родилась 16 апреля 1940 г. В 1947 г. ее отец стал королем Дании под именем Фредерик IX. 14 января 1972 г. после его смерти стала королевой Дании. Она – вторая женщина на датском престоле (ее предшественница, Маргрете I, правила страной в раннем средневековье). Девиз Маргрете II – "Божья помощь, народная любовь, процветание Дании".

Теги: Маргрете II, королева, Дания


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