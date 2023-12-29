В Казахстане разрешили "Талибан"*

Власти Казахстана исключили "Талибан" (*движение запрещено в РФ) из списка запрещенных в стране организаций. Об этом заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

По его словам, "Талибан" не входит в список организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических. Что касается дипломатических контактов с "Талибаном", то Казахстан будет "строго придерживаться принимаемых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН решений и резолюций", сказал Смадияров "Казинформу".

При этом резолюции Генеральной Ассамблеи ООН необязательны к исполнению.