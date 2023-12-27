"США могут решиться на провокацию, оправдывающую передачу Украине ядерного оружия"

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн выразил мнение, что Америка от отчаяния может решиться на провокацию, чтобы оправдать передачу Украине ядерного оружия

"Будет некая операция под ложным флагом", - приводит РИА Новости слова Макговерна, сказанные в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Напомним, в конце октября 2022 г. о намерениях Киева применить "грязную бомбу" сообщало Минобороны РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что "киевский режим поручил ученым-атомщикам создать "грязную бомбу". Он не сообщил, откуда у него эти данные. В ноябре Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам инспекции на Украине приняло резолюцию, в которой говорится об отсутствии в стране следов изготовления так называемой "грязной бомбы". В июне 2023 г. директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что появились данные, свидетельствующие о возможном продолжении Украиной работ по созданию "грязной ядерной бомбы".