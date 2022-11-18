На Украине отсутствуют следы изготовления "грязной бомбы" - МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам инспекции на Украине приняло резолюцию, в которой говорится об отсутствии в стране следов изготовления так называемой "грязной бомбы", на чем настаивала Москва.

"Совет управляющих приветствует оценку генерального директора, что агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации ("грязных бомб"), в трех местах на Украине", - приводит текст резолюции "Коммерсант".

Инспекция прибыла на Украину в начале ноября по настоянию как российской, так и украинской стороны.