18 Ноября 2022
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Политика За рубежом Украина
Фото: Twitter Рафаэля Гросси

На Украине отсутствуют следы изготовления "грязной бомбы" - МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам инспекции на Украине приняло резолюцию, в которой говорится об отсутствии в стране следов изготовления так называемой "грязной бомбы", на чем настаивала Москва.

"Совет управляющих приветствует оценку генерального директора, что агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации ("грязных бомб"), в трех местах на Украине", - приводит текст резолюции "Коммерсант".

Инспекция прибыла на Украину в начале ноября по настоянию как российской, так и украинской стороны.

Теги: украина, грязная бомба, магатэ



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