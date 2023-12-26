26 Декабря 2023
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Среднем Урале второе массовое ДТП за день: столкнулись четыре авто

Во вторник, 26 декабря, на Среднем Урале произошло уже второе массовое ДТП за день.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, на этот раз все случилось на 169 км трассы "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" в Нижнетагильском районе. По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля.

В результате ДТП люди не пострадали. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

ДТП на 169 км автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов"(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Одна полоса для движения временно перекрыта. Инспекторами ДПС осуществляется реверсивное движение потоков.

"Госавтоинспекция призывает водителей к аккуратному вождению в условиях снегопада и выбору безопасной скорости, которая позволит осуществлять контроль за управлением транспортного средства", - советуют в ГИБДД.

Напомним, также сегодня на трассе "Пермь – Екатеринбург" в Ревдинском районе столкнулись три грузовика. Из-за этого движение было ограничено.

По данным синоптиков, 26 и 27 декабря в Свердловской области ожидаются сильный снег и метели, а на дорогах образуется гололедица. Непогода уже привела к задержкам рейсов в аэропорту Екатеринбурга.

Теги: ДТП, снегопад, ГИБДД


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