На Среднем Урале второе массовое ДТП за день: столкнулись четыре авто

Во вторник, 26 декабря, на Среднем Урале произошло уже второе массовое ДТП за день.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, на этот раз все случилось на 169 км трассы "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" в Нижнетагильском районе. По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля.

В результате ДТП люди не пострадали. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Одна полоса для движения временно перекрыта. Инспекторами ДПС осуществляется реверсивное движение потоков.

"Госавтоинспекция призывает водителей к аккуратному вождению в условиях снегопада и выбору безопасной скорости, которая позволит осуществлять контроль за управлением транспортного средства", - советуют в ГИБДД.

Напомним, также сегодня на трассе "Пермь – Екатеринбург" в Ревдинском районе столкнулись три грузовика. Из-за этого движение было ограничено.

По данным синоптиков, 26 и 27 декабря в Свердловской области ожидаются сильный снег и метели, а на дорогах образуется гололедица. Непогода уже привела к задержкам рейсов в аэропорту Екатеринбурга.