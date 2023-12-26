На трассе "Пермь – Екатеринбург" столкнулись три грузовика: движение ограничено

Минувшей ночью на трассе "Пермь – Екатеринбург" произошло массовое ДТП. Из-за этого движение временно ограничено.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, авария случилась на 314 км автодороги в Ревдинском районе. Произошло столкновение трех грузовых автомобилей. В результате инцидента одному пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Сегодня утром движение транспорта на данном участке осуществляется по одной полосе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

"Учитывая складывающиеся дорожные и погодные условия, призываем водителей быть предельно внимательными при движении в период снегопада. Замедляйте ход и соблюдайте безопасную дистанцию", - советуют в ГИБДД.

Напомним, что по прогнозам в ближайшие два дня Свердловскую область накроют снег и ветер.