26 Декабря 2023
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе "Пермь – Екатеринбург" столкнулись три грузовика: движение ограничено

Минувшей ночью на трассе "Пермь – Екатеринбург" произошло массовое ДТП. Из-за этого движение временно ограничено.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, авария случилась на 314 км автодороги в Ревдинском районе. Произошло столкновение трех грузовых автомобилей. В результате инцидента одному пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Сегодня утром движение транспорта на данном участке осуществляется по одной полосе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

ДТП на 314 км автодороги "Пермь - Екатеринбург"(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

"Учитывая складывающиеся дорожные и погодные условия, призываем водителей быть предельно внимательными при движении в период снегопада. Замедляйте ход и соблюдайте безопасную дистанцию", - советуют в ГИБДД.

Напомним, что по прогнозам в ближайшие два дня Свердловскую область накроют снег и ветер.

Теги: трасса, грузовики, ДТП, движение


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