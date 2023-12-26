В аэропорту Екатеринбурга из-за непогоды задерживаются рейсы

Во вторник в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за непогоды образовались задержки рейсов. В ситуации разбираются прокуроры.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, 26 декабря в аэропорту Кольцово в связи с неблагоприятными метеоусловиями произошла задержка двух рейсов авиакомпании "Ютэйр". По данным ведомства, речь идет о следующих рейсах:

UT-105 по маршруту "Екатеринбург – Уфа". Вылет по расписанию ожидался в 11 часов 25 минут, планируемое время вылета – 15 часов 35 минут,

UT-332 по маршруту "Екатеринбург – Нягань". Вылет по расписанию ожидался в 13 часов 45 минут, планируемое время вылета – 19 часов 20 минут.

Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой организована мобильная приемная в аэропорту Кольцово. Ведомство взяло на контроль оказание комплекса услуг пассажирам.

Напомним, по данным синоптиков, 26 и 27 декабря в Свердловской области ожидаются сильный снег и метели, а на дорогах образуется гололедица. Также прогнозируются порывы ветра до 15 метров в секунду.