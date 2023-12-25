Свердловскую область на два дня накроют снег и ветер

Свердловчан предупредили о непогоде в ближайшие дни.

По данным синоптиков, 26 и 27 декабря в Свердловской области ожидаются сильный снег и метели, а на дорогах образуется гололедица. Также прогнозируются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, жителей просят соблюдать меры безопасности, в частности, ограничить использование пиротехнических изделий. По возможности следует исключить поездки на автомобиле, так как возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов и скользкой дороги. Пешеходам также нужно соблюдать аккуратность.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи уральцы могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Напомним, что перед новогодними праздниками в Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать месяц.