Минфин пересядет на Lada Aura

26 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: пресс-служба &quot;АвтоВАЗа&quot;

Минфин пересядет на Lada Aura

Министерство финансов России сделало заказ на автомобили Lada Aura. Машины должны поступить уже в следующем году. Глава министерства Антон Силуанов считает эти авто "шикарными", пишет ТАСС. По его словам, Aura – это очень комфортно и не хуже зарубежных аналогов.
Читайте также:

Еще в мае во время презентации модели на Петербургском экономическом форуме Силуанов сам посидел и на пассажирском сидении, и за рулем, ему "очень понравилось". Любопытно, что во время указанного мероприятия машина не завелась.

А на ПМЭФ-2022 Силуанов шутил, что подушки безопасности в "Ладах" точно появятся, если пересадить на российские машины чиновников.

Lada Aura(2023)|Фото: пресс-служба "АвтоВАЗа"

Lada Aura(2023)|Фото: пресс-служба "АвтоВАЗа"

Lada Aura, "Лада Аура"(2023)|Фото: пресс-служба "АвтоВАЗа"

В начале августа 2023 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заверил, что уже с сентября депутаты начнут пересаживаться на отечественные автомобили. Он сообщил, что это будет происходить постепенно.

Позже стало известно, что Министерство промышленности и торговли России хочет закупить для своих сотрудников машины Lada Aura, производство которых начнется только во второй половине 2024 г. По данным ведомства, ответственным подразделениям Минпромторга при планировании транспортного обслуживания на следующий год поручили учитывать возможности "АвтоВАЗа" по поставке этих авто.

Теги: Минфин, Министерство финансов, Антон Силуанов, Lafa Aura


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.09.2023 01:17 Мск Минпромторг может закупить еще не производящиеся Lada Aura
Ранее 18.06.2023 09:16 Мск Российских чиновников могут пересадить на отечественные автомобили

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети