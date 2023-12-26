Минфин пересядет на Lada Aura

Министерство финансов России сделало заказ на автомобили Lada Aura. Машины должны поступить уже в следующем году. Глава министерства Антон Силуанов считает эти авто "шикарными", пишет ТАСС. По его словам, Aura – это очень комфортно и не хуже зарубежных аналогов.

Еще в мае во время презентации модели на Петербургском экономическом форуме Силуанов сам посидел и на пассажирском сидении, и за рулем, ему "очень понравилось". Любопытно, что во время указанного мероприятия машина не завелась.

А на ПМЭФ-2022 Силуанов шутил, что подушки безопасности в "Ладах" точно появятся, если пересадить на российские машины чиновников.

В начале августа 2023 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заверил, что уже с сентября депутаты начнут пересаживаться на отечественные автомобили. Он сообщил, что это будет происходить постепенно.

Позже стало известно, что Министерство промышленности и торговли России хочет закупить для своих сотрудников машины Lada Aura, производство которых начнется только во второй половине 2024 г. По данным ведомства, ответственным подразделениям Минпромторга при планировании транспортного обслуживания на следующий год поручили учитывать возможности "АвтоВАЗа" по поставке этих авто.