20 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минпромторг представил список машин, которые должны покупать российские чиновники

Министерство промышленности и торговли России определило список машин, рекомендованных для покупки российским чиновникам. Это отечественные машины и китайские, производство которых частично локализовано в РФ: Lada, УАЗ, Haval, "Москвич" и Evolute.
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"Отечественными предприятиями уже выпускается широкий ряд моделей с разнообразными техническими характеристиками и оснащением (6 брендов и более 20 моделей), которые способны обеспечить потребности различных уровней должностных лиц. Производственные мощности также позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур", - говорится в сообщении Минпромторга.

К покупке рекомендованы:

  • легковые автомобили Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend),
  • УАЗ (Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР),
  • Aurus (Senat, Komendant),
  • "Москвич" (3, 3е, 6; выпускается на базе китайского JAC),
  • выпускаемые липецким "Моторинвестом" с использованием технологий китайского Dongfeng электромобили Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky),
  • локализованные в Тульской области автомобили китайского Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

Перечень планируется актуализировать по мере выхода на рынок новых моделей российского производства.

Салон "Москвич" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Несмотря на призывы Владимира Путина к "замечательному" чиновничеству ездить на отечественном, оно лишь удвоило закупки иномарок: за первое полугодие 2023 года они составили 464 млн руб. Что касается автомобилей в личном пользовании, то сейчас лишь 7% высших представителей власти России владеют отечественными авто, подсчитало агентство "Равенство" по данным более 5800 деклараций. В них госслужащие, судьи и депутаты упомянули о 6538 машинах в личной собственности или у супруга. Самая распространенная модель – Toyota Land Cruiser (262 ед.). Популярны также Toyota Rav4 (183 ед.) и VW Tiguan (127 ед.).

Теги: минпромторг, машины, чиновники


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