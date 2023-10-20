Минпромторг представил список машин, которые должны покупать российские чиновники

Министерство промышленности и торговли России определило список машин, рекомендованных для покупки российским чиновникам. Это отечественные машины и китайские, производство которых частично локализовано в РФ: Lada, УАЗ, Haval, "Москвич" и Evolute.

"Отечественными предприятиями уже выпускается широкий ряд моделей с разнообразными техническими характеристиками и оснащением (6 брендов и более 20 моделей), которые способны обеспечить потребности различных уровней должностных лиц. Производственные мощности также позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур", - говорится в сообщении Минпромторга.

К покупке рекомендованы:

легковые автомобили Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend),

УАЗ (Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР),

Aurus (Senat, Komendant),

"Москвич" (3, 3е, 6; выпускается на базе китайского JAC),

выпускаемые липецким "Моторинвестом" с использованием технологий китайского Dongfeng электромобили Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky),

локализованные в Тульской области автомобили китайского Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

Перечень планируется актуализировать по мере выхода на рынок новых моделей российского производства.

Несмотря на призывы Владимира Путина к "замечательному" чиновничеству ездить на отечественном, оно лишь удвоило закупки иномарок: за первое полугодие 2023 года они составили 464 млн руб. Что касается автомобилей в личном пользовании, то сейчас лишь 7% высших представителей власти России владеют отечественными авто, подсчитало агентство "Равенство" по данным более 5800 деклараций. В них госслужащие, судьи и депутаты упомянули о 6538 машинах в личной собственности или у супруга. Самая распространенная модель – Toyota Land Cruiser (262 ед.). Популярны также Toyota Rav4 (183 ед.) и VW Tiguan (127 ед.).