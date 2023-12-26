В Сургуте из-за погодных условий задержали авиарейсы

В Сургуте из-за погодных условий задержали авиарейсы, передает корреспондент Накануне.RU.

Некоторые воздушные судна должны были покинуть аэропорт имени Салманова еще вчера. Так, например, рейс до Худжанда (Таджикистан) должен был состояться вчера, в 17.40. Однако борт вылетел только в 09.49.

Также с задержкой вылетели самолеты "ЮТэйра" до Москвы (Внуково( и Уфы. В столицу рейс должен был состояться в 18.00, в Уфу - в 20.00. Вылетели самолеты в 05.27 и 06.11 соответственно. Также с задержкой улетели рейсы в Москву (Шереметьево), Талакан, Махачкалу.

В настоящий момент задерживаются рейсы до Санкт-Петербурга (с 05.25 до 14.05), Тюмени (с 06.50 до 22.00), Казани (с 08.50 до 13.00), Уфы (09.50 до 12.00).

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что аэропорт имени Салманова работает с учетом фактической погоды. Отметим, что сегодня сургутяне жалуются на гололед. Накануне в Югре в Нефтеюганском районе и Сургутском районе закрывали движение для автомобилей из-за образования льда на дорогах.