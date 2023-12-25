ЦБ зарегистрировал выпуск акций "Яндекса" в России

Центральный банк России зарегистрировал выпуски обыкновенных и привилегированных акций обоих типов международной компании акционерного общества "Яндекс" в Калининградской области.

На этих новостях акции "Яндекса" на Мосбирже значительно выросли в цене.

Аналитики считают, что регистрация выпуска акций свидетельствует о возможной подготовке регистрации компании в специальном административном районе (САР). Ранее САРы были созданы во Владивостоке и Калининграде, иногда их называют "внутренними офшорами" для "переезда" в Россию крупных компаний с российскими корнями, зарегистрированных ранее за границей (редомициляция).

Регистрация компании в том или ином виде в России стала бы шагом к разделу "Яндекса". Речь об этой сделке идет уже давно, называются инвесторы, но она пока так и не вступила в видимую часть.