Прокуратура: Украина причастна к попытке отравления летчиков в Армавире

Теракт в отношении выпускников военного авиационного училища в Армавире Краснодарского края был совершен организованной группой.

В ее состав входили пока не установленные лица из числа сотрудников государственных органов Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края по итогам пресс-конференции прокурора Сергея Табельского, отвечая на вопрос ТАСС.

Напомним, 21 октября 2023 г. в одном из ресторанов Армавира 77 выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАУЛ) отмечали 20-летие окончания училища. Когда торжество было в разгаре, в зале появился курьер и сообщил, что привез 20-килограммовый торт и виски Jameson. Отдав еду и напитки, доставщик быстро удалился, не уточняя, кто именно прислал угощение. Это показалось участникам банкета подозрительным, они сообщили о произошедшем в ФСБ. Торт и виски были отравлены, а покушение на российских летчиков организовали, по версии следстьвия, сотрудники Службы безопасности Украины. Курьером же был уроженец Мелитополя Егор Семенов, в последнее время живущий в Подмосковье.