22 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Процентные ставки по депозитам превысили 17%

Доходность банковских депозитов в России выросла до 17–17,5%.

После 15 декабря, когда ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 15 до 16%, условия по вкладам изменили большинство банков. Все крупные кредитные учреждения из топ-30 пересмотрели процентные ставки, повысив их в диапазоне 0,5–2 п.п. В настоящее время самые высокие ставки на рынке предлагают по продуктам на три-шесть месяцев. На долгосрочные - на один-три года - они не дают высокие проценты, поскольку ожидают очередного заседания Банка России по ключевой ставке и не замораживают условия по депозитам надолго.

Крупнейшие финансовые организации сообщили, что поднимали ставки по вкладам в декабре несколько раз. Так, в "Абсолют Банке" — четырежды. А в "Совкомбанке" — трижды.

Как говорят эксперты, существенное повышение ставок по сберегательным продуктам в дальнейшем уже маловероятно, сообщают "Известия".

Напомним, рост ставки Центробанка России с 15% до 16% не повлияет на налог на доход с вкладов, который граждане должны будут заплатить по итогам 2023 года. Это связано с тем, что необлагаемый лимит высчитывается как 1 млн руб., умноженный на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца в отчетном году.

Теги: депозиты, вклады, банки, ЦБ РФ


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