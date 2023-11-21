21 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Вклады от 1,6 млн рублей подпадут под налог на проценты

Банковские вклады россиян от 1,6 млн руб. подпадут под налог на проценты с депозита.

Так как в октябре Центробанк РФ повысил ставку до 15% годовых, облагаемая сумма для начисления сбора теперь будет 150 тыс. руб. С начала года показатель вырос в два раза с 75 тыс. руб. вслед за ростом ключевой ставки.

По словам эксперта по фондовому рынку Валерия Емельянова, налог затронет небольшое количество граждан - менее 1% вкладчиков.

Заплатить с доходов по депозитам нужно будет по ставке в 13%. Внести платеж необходимо до 1 декабря 2024 года. При расчете учитываются не как срочные вклады, так и накопительные и другие счета, по которым начисляются проценты, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что российские власти рассчитывают за три года получить 312 млрд руб. с налога на проценты по банковским депозитам граждан. Сборы коснутся 3% вкладов.

Теги: вклады, депозиты, налог


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Ранее 12.10.2023 06:12 Мск Российские власти хотят получить с налога на проценты по вкладам 312 млрд рублей

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