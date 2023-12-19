19 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Под налог на проценты от депозитов подпадут доходы свыше 150 тысяч рублей

Рост ставки Центробанка России с 15% до 16% не повлияет на налог на доход с вкладов, который граждане должны будут заплатить по итогам 2023 года.

Это связано с тем, что необлагаемый лимит высчитывается как 1 млн руб., умноженный на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца в отчетном году. Как сообщила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, на 1 декабря она была 15%. Значит, размер необлагаемого дохода будет 150 тыс. руб.

Как отметила эксперт, средняя рыночная ставка по банковским депозитам и процентным накопительным счетам в 2023 году составляла 11% годовых. Таким образом, под налогообложение подпадают те граждане, у которых по итогам года суммарно находилось в банках не менее 1,3 млн.

По данным Агентства по страхованию вкладов, средний размер вкладов физических лиц за январь–сентябрь составил 316 тыс. руб. При этом более 1 млн на депозитах держали только 3,5% населения, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что российские власти рассчитывают за три года получить 312 млрд руб. с налога на проценты по банковским депозитам граждан. Сборы коснутся 3% вкладов.

Теги: вклады, депозиты, банки, ЦБ РФ


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Ранее 05.12.2023 02:18 Мск В России могут поднять размер страхового возмещения по депозитам до 3 млн рублей
Ранее 21.11.2023 03:01 Мск Вклады от 1,6 млн рублей подпадут под налог на проценты
Ранее 12.10.2023 06:12 Мск Российские власти хотят получить с налога на проценты по вкладам 312 млрд рублей

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