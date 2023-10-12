Российские власти хотят получить с налога на проценты по вкладам 312 млрд рублей

Российские власти рассчитывают за три года получить 312 млрд руб. с налога на проценты по банковским депозитам граждан.

Об этом говорится в материалах к проекту бюджета на 2024–2026 годы. Сборы коснутся 3% вкладов, говорят эксперты. Максимальный размер вклада, который не будет облагаться налогом, составит около 1,5 млн руб. по итогам текущего года и 1,3 млн рублей по итогам 2024 года.

Как считает доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова, россияне несут средства в банк, чтобы защитить их от инфляции, а с учетом нового налога депозиты будут давать еще меньший доход гражданам. По ее словам, последние несколько лет росло количество россиян, которые открывают вклады.

Заплатить сбор, начисленный за 2023 год, россияне должны будут до 1 декабря 2024-го. ФНС рассчитает сумму по окончании года на основе сведений от банков, сообщают "Известия".