В трети школ России нет медкабинетов - Минпрос

В 13 тыс. российских школ (из 30 тыс.) вообще нет медкабинетов. Об этом сказала замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева на президиуме Совета законодателей.

Она признала, что "это очень много". Правда, по официальным данным, в России около 40 тыс. школ. Но и в этом случае треть школ не имеют медкабинетов. Соответственно, оказать медпомощь детям в школе затруднительно, если вообще возможно.

Ранее проблема медицины в школах была поднята вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, которая предложила перевести школьных врачей на ставки медучреждений. Она отмечает, что врачи не идут работать в школу, где зарплата не соотносима с зарплатой врача в медицинском учреждении. Поэтому необходимо изменить подход.

"На ставке школы не будет квалифицированных врачей в школах", - сказала Яровая.



