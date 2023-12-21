21 Декабря 2023
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Фото:Накануне.RU

В ДК "Синтез" в Тобольске ребенок упал с потолка третьего этажа

Сегодня утром в ДК "Синтез" в Тобольске ребенок упал с потолка третьего этажа, где располагается техническое помещение. Об этом журналистам сообщила директор департамента культуры и туризма мэрии города Анастасия Ионина.

По ее словам, сегодня в малом зале ДК "Синтез" проходил новогодний утренник для категории детей-инвалидов.

"Во время мероприятия в составе участников была мама и двое ее детей. Один ребенок самостоятельно покинул помещение, оставшись без родительского присмотра, забрался на третий этаж ДК, где располагается техническое помещение, которое разделяет кровлю ДК "Синтез" и технический потолок малого зала. Во время осмотра помещения, ребенок наступил на одну из плиток и выпал в помещение малого зала", - сообщила Ионина.

Ребенку оказывается медицинская помощь. По данным окружного депздрава, состояние ребенка тяжелое.

"Вызов поступил в 12.33, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 12.39. После осмотра и оказания помощи, пациента доставили в Областную больницу №3. В настоящее время получает помощь в отделении реанимации. Состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

СКР проводит проверку.

Теги: ДК Синтез, Тобольск, потолок, ребенок


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