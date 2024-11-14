В Тобольске директор ДК "Синтез" наказан за падение ребенка с потолка третьего этажа

В Тобольске руководитель дома культуры "Синтез" наказан за травмы, которые маленький ребенок получил во время утренника. Трагедия случилась из-за того, что мальчик смог пробраться в технические помещения учреждения культуры, чего не должно было случиться.

Дело было в декабре 2023 г. Директор ДК не изолировал от посторонних в технические помещения. 21 декабря в здании шел утренник. На него пришли мама и двое ее детей пяти и семи лет. Старший ребенок прошел на третий этаж с техническими помещениями, через незапертую дверь вошел в вентиляционную камеру, расположенную над подвесным потолком. Под весом мальчика плитка потолка деформировалась, ребенок упал с высоты 6 м на пол в зал, где шло мероприятие.

Приговор директору – три с половиной года принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Кроме того, с учреждения культуры взыскана морального вреда в 4 млн руб., сообщает прокуратура Тюменской области.