21 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

NBC: Си Цзиньпин предупредил Байдена, что Тайвань воссоединится с Китаем

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем. Это произошло во время саммита в Сан-Франциско в ноябре, сообщает телеканал NBC, ссылаясь на американских и китайских чиновников.

Он признал, что сроки воссоединения еще не определены и Китай предпочитает присоединить Тайвань мирным путем, а не военным. Также в преддверии саммита китайские официальные лица попросили, чтобы Байден публично заявил, что США поддерживают воссоединение с Тайванем и не поддерживает независимость Тайваня. Но Байден отклонил эту просьбу.

Это предупреждение примечательно тем, что оно сделано во время роста напряженности между США и Китаем и, как считают в США, более агрессивным отношением Пекина к Тайваню в преддверии президентских выборов на острове и возможном объявлении его независимости. На съезде КПК Си Цзиньпин объявил, что Китай применит военную силу, если будет провозглашена независимость Тайваня, поскольку это будет означать внешнее вмешательство во внутренние дела Китая.

Недавно представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа также повторил, что "независимость Тайваня означает войну".

Президентские выборы на Тайване пройдут 13 января. По опросам, большинство жителей острова не хотят провозглашения независимости, но и не хотят воссоединяться с Китаем, выступая за сохранение нынешнего положения.

Теги: Китай, Тайвань, США


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