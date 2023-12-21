21 Декабря 2023
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Фото: скриншот из программы Маргариты Симоньян.

Симоньян: Россия не чувствует "невыносимую тяжесть" из-за спецоперации

Россия в условиях специальной военной операции не почувствовала "невыносимую тяжесть" условий жизни, как того хотели бы западные страны.

Как заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, вместо этого экономика и реальные доходы населения растут.

"Не все же интересуются политикой, многие думают о своей обычной жизни, семьях… А они хотели, чтобы нам пришлось все это перевернуть, чтобы люди не могли жить, как они жили, чтобы они были печальны и бедны. Нет, не печальны и не бедны. Никто не живет хуже, чем раньше. Экономика растет, реальный доход населения растет", - сказала журналистка в эфире телеканала "России 1".

Ранее Симоньян порадовалась, в какой форме находится Путин.

Теги: Симоньян, спецоперация, экономика


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