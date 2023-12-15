Симоньян порадовалась, в какой форме находится Путин

Совмещенная пресс-конференция и "прямая линия" президента России Владимира Путина очень порадовала тем, в какой форме находится глава государства.

Об этом сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян. Она также отметила юмор и самоиронию Путинара.

"Вот, кто-нибудь когда-нибудь пробовал... четыре с лишним часа сидеть и отвечать на вопросы? Это ужасно тяжело... это практически невозможно. На самом деле это очень мало кому может вообще удастся. И при этом сохранять хорошее настроение и этот присущий ему юмор,... и самоиронию, которыми он нас, напоминаю,... обаял 23 года назад…", - заявила журналистка.

Симоньян отметила, что Путин записывает все вопросы, "потом возвращается прямо во время пресс-конференции", сообщает РИА "Новости".

Напомним, после жалоб Путину куриные яйца стали дешеветь.