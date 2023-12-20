Компанию "Конкорд" Пригожина возглавил частный детектив

20 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество СЗФО В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Компанию "Конкорд" Пригожина возглавил частный детектив

Генеральным директором компаний "Конкорд кейтеринг" и "Конкорд менеджмент и консалтинг", которые принадлежали бизнесмену и основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, стал предприниматель Владислав Писаренок.

Это произошло 18 декабря. Как минимум до 2021 года он был заместителем гендиректора петербургского детективного агентства "Ваш Детектив". Доверительным управляющим в компаниях с конца ноября значился сын Пригожина Павел. Управление перешло сыну бизнесмена по праву наследования, сообщает РБК.

Ранее журналисты пермского СМИ 59.ru опубликовали материал о дальнейшей судьбе ЧВК "Вагнер". По данным издания, компанию якобы возглавил сын Евгения Пригожина — Павел Пригожин. Утверждается, что сам "Оркестр" ушел в состав Росгвардии.

Теги: Пригожин, Конкорд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.11.2023 20:32 Мск Хинштейн: О вхождении ЧВК "Вагнер" в Росгвардию не может быть речи

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети