Компанию "Конкорд" Пригожина возглавил частный детектив

Генеральным директором компаний "Конкорд кейтеринг" и "Конкорд менеджмент и консалтинг", которые принадлежали бизнесмену и основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, стал предприниматель Владислав Писаренок.

Это произошло 18 декабря. Как минимум до 2021 года он был заместителем гендиректора петербургского детективного агентства "Ваш Детектив". Доверительным управляющим в компаниях с конца ноября значился сын Пригожина Павел. Управление перешло сыну бизнесмена по праву наследования, сообщает РБК.

Ранее журналисты пермского СМИ 59.ru опубликовали материал о дальнейшей судьбе ЧВК "Вагнер". По данным издания, компанию якобы возглавил сын Евгения Пригожина — Павел Пригожин. Утверждается, что сам "Оркестр" ушел в состав Росгвардии.