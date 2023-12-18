Акунин внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Писатель Борис Акунин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Ранее Акунин в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России. Общественники потребовали проверить писателя на призывы к террористической и экстремистской деятельности и признать его иноагентом.

На прошлой неделе розничная сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) после их антироссийских высказываний.

В марте зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил престать экранизировать произведения Акунина, покинувшего Россию. Политик удивился тому, что экранизируют только книги данного писателя, в то время как "полным-полно других произведений на ту же самую тему, различных исторических фантасмагорий".