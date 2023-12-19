В издательство "Захаров", где печатают книги Акунина*, пришли силовики с обыском

В издательство "Захаров", которое публикует книги Бориса Акунина*, пришли силовики с обыском, связанным с уголовным делом в отношении писателя.

Ранее на Бориса Акунина* завели уголовное дело по статьям о распространении фейков об армии и оправдании терроризма.

Сообщалось, что ряд магазинов снял с продажи книги писателя, а в театрах стали отменять спектакли по его произведениям.

*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга