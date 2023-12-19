Комиссия Госдумы предложила рассмотреть включение Акунина* в реестр иноагентов

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила обращение в Министерство юстиции РФ с предложением проверить писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, внесен в реестр террористов и экстремистов) на предмет включения его в реестр иностранных агентов.

"Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила обращение в Минюст России с предложением провести проверку в отношении писателя Г. Ш. Чхартишвили (Б. Акунина), - сообщается в Telegram-канале комиссии.

Как считают депутаты, имеются основания для включения Чхартишвили в реестр иностранных агентов".

Ранее Главное следственное управление СКР вменило писателю дискредитацию армии России и публичное оправдание терроризма.