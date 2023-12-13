Господдержка помогла астраханским бизнесменам привлечь 3,3 млрд рублей в 2023 году

Корпорация развития Астраханской области (часть экосистемы «Мой бизнес») подводит предварительные итоги года и анализирует данные на начало декабря о предоставлении гарантийной поддержки бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, и курируется вице-премьером Андреем Белоусовым.

Генеральный директор корпорации Алексей Крыгин пояснил, что 3 миллиарда 287 миллионов 803 тысячи рублей смогли в этом году привлечь субъекты малого и среднего бизнеса при поддержке Региональной гарантийной организации, структуры Корпорации развития Астраханской области. Корпорация предоставляет поручительства при отсутствии необходимого обеспечения для получения возвратного финансирования на инвестиционные и оборотные цели.

Поручительства предоставляются по кредитным договорам, договорам займа, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам о предоставлении банковской гарантии и другим договорам финансирования.

С начала этого года корпорация одобрила предоставление 344 поручительств, заключен и вступил в законную силу 331 договор. Треть из них приходится на сферу сельского хозяйства, 18 % — на долю производства, 14 % — на оптовую и розничную торговлю, 6 % — на строительство, 3 % — на недвижимость.

Корпорация развития Астраханской области создана на базе АО «Астраханский залоговый фонд». Решением правительства региона перед ней ставится задача по привлечению инвестиций, также сохраняется функционал региональной гарантийной организации.

Корпорация размещается на третьем этаже Центра «Мой бизнес» (улица Ульяновых, 10). Связаться с ее специалистами можно по телефону: +7 (8512) 24-63-01.