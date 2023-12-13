Господдержка помогла астраханским бизнесменам привлечь 3,3 млрд рублей в 2023 году

13 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Господдержка помогла астраханским бизнесменам привлечь 3,3 млрд рублей в 2023 году

Корпорация развития Астраханской области (часть экосистемы «Мой бизнес») подводит предварительные итоги года и анализирует данные на начало декабря о предоставлении гарантийной поддержки бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, и курируется вице-премьером Андреем Белоусовым.

Генеральный директор корпорации Алексей Крыгин пояснил, что 3 миллиарда 287 миллионов 803 тысячи рублей смогли в этом году привлечь субъекты малого и среднего бизнеса при поддержке Региональной гарантийной организации, структуры Корпорации развития Астраханской области. Корпорация предоставляет поручительства при отсутствии необходимого обеспечения для получения возвратного финансирования на инвестиционные и оборотные цели.

Поручительства предоставляются по кредитным договорам, договорам займа, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам о предоставлении банковской гарантии и другим договорам финансирования.

Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2021)|Фото: Накануне.RU

С начала этого года корпорация одобрила предоставление 344 поручительств, заключен и вступил в законную силу 331 договор. Треть из них приходится на сферу сельского хозяйства, 18 % — на долю производства, 14 % — на оптовую и розничную торговлю, 6 % — на строительство, 3 % — на недвижимость.

Корпорация развития Астраханской области создана на базе АО «Астраханский залоговый фонд». Решением правительства региона перед ней ставится задача по привлечению инвестиций, также сохраняется функционал региональной гарантийной организации.

центр мой бизнес, господдержка бизнеса(2023)|Фото: astrobl.ru

Корпорация размещается на третьем этаже Центра «Мой бизнес» (улица Ульяновых, 10). Связаться с ее специалистами можно по телефону: +7 (8512) 24-63-01.

Теги: господдержка, астраханский бизнес, мало предпринимательство, корпорация развития


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети