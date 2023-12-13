Роспотребнадзор объяснил рекомендацию о ношении масок в Москве

Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски в общественных местах для защиты от вирусов.

Отмечается, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве находится в пределах нормы для текущего периода. Однако для профилактики жителям столицы следует носить маски в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, говорится на сайте столичного Роспотребнадзора.

При этом в ведомстве пояснили, что рекомендация о ношении масок в период роста заболеваемости не является сигналом для введения масочного режима в столице.

В конце ноября сообщалось, что в России резко выросла заболеваемость коронавирусом. В опасную зону попали регионы Урала: Челябинская, Свердловская, Тюменская области, ХМАО. Роспотребнадзор перед этим заявил, что вакцинация от коронавируса сейчас не требуется, поскольку сегодняшние штаммы болезни не несут рисков значимых осложнений.

В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России впервые за три года объединились подъемы заболеваемости гриппом и COVID-19, что несет дополнительные риски.