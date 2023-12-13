Пугачеву попросили обратиться к россиянам в новогоднюю ночь

Российская исполнительница Алла Пугачева может обратиться к россиянам в новогоднюю ночь.

Соответствующая петиция появилась на сайте Сhange.org. "В этот Новый год мы, ваши многочисленные верные поклонники, просим вас снова записать новогоднее обращение и выложить его в открытых источниках", — следует из описания.

Инициатива принадлежит Артему Тимонову, который создал петицию. За несколько дней обращение подписали более двух тысяч пользователей.

Впервые Пугачева поздравила россиян с Новым годом в 1995 году. Обращение транслировал телеканал НТВ.