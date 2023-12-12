Специалисты ТВВИКУ помогают стабилизировать электроснабжение в Тюмени

Специалисты ТВВИКУ помогают стабилизировать электроснабжение потребителей в микрорайоне Березняковский в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

На проблемные участки военные доставили передвижной генератор мощностью 500кВт. Он способен на время заменить трансформаторную подстанцию, сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Мощный дизель позволит перераспределить действующие установки на другие участки электросети, которые требуют поддержки резервными источниками.

Отметим, что регион успешно справляется с наступившими морозами. По словам директора департамента ЖКХ Тюменской области Семена Тегенцева: на данный момент крупных отключений в регионе нет.

Произошло несколько аварий, последствия которых были оперативно устранены. Так, 11 декабря энергетики оперативно смогли устранить аварийную ситуацию на линии электропередачи в селе Перевалово. Сегодня утром - произошел обрыв провода в районе села Каскара Тюменского района. Были привлечены дополнительные ресурсы, с этой ситуацией справились. В садоводческих обществах, в том числе в "Русском поле" удалось ликвидировать дефицит мощности электрической энергии за счет установки дополнительных дизель-генераторных установок.

Ситуация находится на контроле. Все службы работают круглосуточно, очагов напряженности нет.