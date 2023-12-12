Специалисты ТВВИКУ помогают стабилизировать электроснабжение в Тюмени

12 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Тюменская область Тюменская область Уральский ФО Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Специалисты ТВВИКУ помогают стабилизировать электроснабжение в Тюмени

Специалисты ТВВИКУ помогают стабилизировать электроснабжение потребителей в микрорайоне Березняковский в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

На проблемные участки военные доставили передвижной генератор мощностью 500кВт. Он способен на время заменить трансформаторную подстанцию, сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Мощный дизель позволит перераспределить действующие установки на другие участки электросети, которые требуют поддержки резервными источниками.

Отметим, что регион успешно справляется с наступившими морозами. По словам директора департамента ЖКХ Тюменской области Семена Тегенцева: на данный момент крупных отключений в регионе нет.

Произошло несколько аварий, последствия которых были оперативно устранены. Так, 11 декабря энергетики оперативно смогли устранить аварийную ситуацию на линии электропередачи в селе Перевалово. Сегодня утром - произошел обрыв провода в районе села Каскара Тюменского района. Были привлечены дополнительные ресурсы, с этой ситуацией справились. В садоводческих обществах, в том числе в "Русском поле" удалось ликвидировать дефицит мощности электрической энергии за счет установки дополнительных дизель-генераторных установок.

Ситуация находится на контроле. Все службы работают круглосуточно, очагов напряженности нет.

Теги: электроснабжение, генератор, отопление


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети